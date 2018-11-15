На Украине впервые возбудили дело о церковном имуществе

Киев, 15 ноября. Правоохранительные органы Украины впервые возбудили уголовное дело, касающееся распределения церковного имущества.

Речь идет о шести объектах Свято-Успенской Почаевской лавры, которые в 2003 году были переданы экс-президентом Украины Виктором Януковичем в пользование канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Теперь украинское следствие подозревает, что сооружения лавры были переданы церкви незаконно.

«Следственное управление главного управления национальной полиции в Тернопольской области расследует уголовное производство по факту злоупотребления полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия», — цитируют прокуратуру украинские СМИ.

Напомним, что ранее патриарху Константинопольский Варфоломей I заявил о запуске процедуры предоставления непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии. Согласно сообщения в СМИ, президент Украины Петр Порошенко пообещал передать Константинополю 20 церковных подворий в обмен на автокефалию.

Решение Варфоломея раскритиковала Русская православная церковь. Она заявила, что патриарх превысил свои полномочия (предоставить автокефалию может только общее собрание всех поместных церквей), поэтому Москва не признает данное решение. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, если предоставление автокефалии УПЦ спровоцирует всплеск насилия на Украине, то патриарх Варфоломей I будет нести за это личную ответственность.