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Обвиняемый в отправке бомб американец отрицает свою причастность в суде

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Обвиняемый в отправке бомб американец отрицает свою причастность в суде

Вашингтон, 15 ноября. Обвиняемый в отправлении посылок со взрывными устройствами американским политикам и бизнесменам 56-летний Цезарь Сайок отрицает свою вину по всем 30 пунктам обвинения.

Обвиняемый в отправке бомб американец отрицает свою причастность в суде

В федеральном суде Нью-Йорка состоялось заседание по делу Сайока. Ему предъявлено обвинение по 30 пунктам из-за отправки 16 посылок со взрывоопасными веществами. В частности такие посылки были отправлены экс-президенту Бараку Обаме, Хиллари и Биллу Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро.

В ходе заседания суда Сайок молчал, его позицию озвучивали адвокаты. Процесс по делу начнется 15 июля. Ему грозит пожизненное заключение. Мужчину задержали в течение нескольких дней после отправки первой посылки.

Автор: Софья Куликова
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