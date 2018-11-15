Бывший губернатор Липецкой области перешел в Совет Федерации

Липецк, 15 ноября. Бывший губернатор Липецкой области Олег Королев стал членом Совета Федерации от региона, который он некогда возглавлял. Об этом в четверг заявил глава пресс-служба администрации Липецкой области Михаил Шаршаков.

Он отметил, что временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов уже подписал соответствующие документы, пишет РИА Новости.

Напомним, что Королев руководил регионом на протяжении 20 лет. В начале октября он попросил президента РФ Владимира Путина освободить его от занимаемой должности, чтобы перейти на другую работу. Врио главы Липецкой области стал Игорь Артамонов, который прежде работал на должности вице-президента Сбербанка.