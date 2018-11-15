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Футболист Мамаев не сможет выйти из СИЗО под залог

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Футболист Мамаев не сможет выйти из СИЗО под залог

Москва, 15 ноября. Футболист «Краснодара Павел Мамаев не сможет выйти из СИЗО под залог – он останется под арестом до февраля. Информация о его возможном освобождении под залог не соответствует действительности, сообщают СМИ.

В этот четверг появились сообщения о том, что прокуратура Москвы нашла нарушения при первоначальном предъявлении обвинений футболисту. Это позволило бы ему добиться изменения меры пресечения.

Однако как стало известно позже, в действительности речь шла о технической ошибке, которая была замечена сотрудниками прокуратуры. Таким образом, Мамаев останется под стражей до февраля.

«Никакую статью из обвинения Мамаеву не исключали, новое обвинение было предъявлено из-за технической ошибки в документах, на которое обратила внимание прокуратура. Мамаев до сих пор обвиняется в побоях и хулиганстве, — приводит РИА Новости слова собственного источника в прокуратуре.

Напомним, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Автор: Антон Зарубин
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