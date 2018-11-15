Лжеправосудие или здравый смысл: США пытаются надавить на российскую компанию Concord

Суд в Соединенных Штатах отклонил жалобу российской компании Concord Management and Consulting LLC, которая пыталась оспорить предъявленные ей обвинения во «вмешательстве» в американские президентские выборы 2016-го года. Пока что мотивировка решения не ясна.

Впрочем, независимый аналитик Алексей Филиппов посоветовал не торопиться с выводами как россиянам, так и иностранным гражданам. Эксперт акцентировал внимание на несамостоятельности судебной ветви власти США.

«Во-первых, покажите мне мотивировочную часть решения суда. Спекуляции спекуляциями, но закон есть закон. И в соответствии с ним никто не может делать каких-либо выводов, поскольку суд не представил мотивировку; я прошу прощения, покажите мне мотивировочную часть решения», — говорит аналитик.

Собеседник также указал, что американская сторона так и не продемонстрировала доказательств «вмешательства» России в американские выборы.

«К сожалению для демократов никаких сведений, я имею в виду, которые хоть что-то бы подтверждали бы вмешательство, оглашено не было. Вердикт американцев, я имею в виду радикалов, простой: слышу звон, да не знаю, где он. А штука в том, что звона-то и не слышно — электоральные процессы протекали ровно так, как они могли протекать в сложившихся условиях. То есть естественно», — заключил аналитик.

Напоследок он подчеркнул, что судебное разбирательство окажется куда больше, чем просто судебным процессом.

«Кто победит? Точнее, что? Лжеправосудие или здравый смысл? Этот суд наглядно покажет: может ли мир доверять хваленой американской судебной системе или нет», — подытожил Алексей Филиппов.

Стоит отметить, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, изучающий «российское вмешательство», неоднократно предпринимал всевозможные действия для того, чтобы затянуть судебный процесс. В частности, он отказался предоставить суду материалы собственного расследования, фактически саботируя разбирательство. Несмотря на то, что решение суд вынесет в ближайшее время (относительно быстро, такие дела рассматриваются долго), Мюллер до сих пор не представил ни одного из доказательств «российского вмешательства». К этому делу приковано внимание не только прессы, но и общественности: сможет ли чиновник доказать, что государство, находящееся за океаном, «повлияло» на электоральные процессы?