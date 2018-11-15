Шойгу отметил важную роль бренда «Армия России» для военной торговли

Москва, 15 ноября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возросшей популярности бренда «Армия России» как внутри страны, так и во всем мире. Об этом Шойгу сообщил в ходе выступления на торжественном мероприятии в честь 100-летия военной торговли.

По словам Шойгу, за 100 лет военная торговля приобрела совершенно новое лицо. Одежду бренда «Армия России» носят и взрослые, и дети. По словам Шойгу, особую радость доставляет видеть российский бренд далеко за рубежом.

Глава Минобороны РФ высказал благодарность сотрудникам военной торговли и ветеранам, которые прошли «военное лихолетье» и не уронили честь и достоинство российской армии.

«За прошедшие годы вами было сделано очень много. Круглые сутки вы рядом с каждым офицером, бойцом нашей армии. Вы следите за тем, чтобы они всегда были сыты и на них хорошо сидела форма», — заявил Шойгу.

Мероприятие в честь Дня военной торговли прошло в Центральном академическом театре российской армии. На выставке у входа в театр были представлены автолавки разных времен – от довоенных до современных. В фойе театра гости мероприятия смогли посетить выставку оборудования прошлого века для приготовления сладостей.

Завершится празднование выступлением известных артистов, в том числе хора Александрова и Турецкого, Дмитрия Певцова, Игоря Бутмана.