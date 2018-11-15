США могут выслать Гюлена, чтобы улучшить отношения с Турцией

Вашингтон, 15 ноября. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Турция считает организатором провалившегося в 2016 году госпереворота. Об этом заявили сразу несколько источников в правительстве и других государственных органах США.

Они утверждают, что Белый дом ищет способ улучшить свои отношения с Турцией, чтобы Анкара смягчила давление на Саудовскую Аравию, которая подверглась жесткой критике в свете убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Американский телеканал NBC сообщает, что администрация Трампа уже дала поручение Минюсту и ФБР начать рассмотрение запроса Турции на экстрадицию Гюлена, а министерству внутренней безопасности — проверить грин-карту проповедника.

Согласно предварительным данным, Вашингтон и Анкара уже обсуждали вопрос выдачи Гюлена. При этом Соединенные Штаты в качестве одного из вариантов рассматривали возможность высылки Гюлена в ЮАР.

Напомним, что в июле 2016 года группа военных попыталась устроить госпереворот в Турции, однако их путч провалился.Турецкие власти провели масштабную чистку в армии и силовых структурах, а также устроили ряд судебных процессов. Анкара полагает, что за попыткой госпереворота стоял Гюлен, который в настоящее время проживает в Пенсильвании. Страна неоднократно обращалась к США с просьбой выдать подозреваемого, однако всякий раз получала отказ.