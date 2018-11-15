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Чемпионат мира по волейболу 2022 года пройдет в России

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Чемпионат мира по волейболу 2022 года пройдет в России

Москва, 15 ноября. Конгресс Международной федерации волейбола (FIVB) в Мексике принял решение провести чемпионат мира по волейболу 2022 года среди мужчин в России. На проведение матчей чемпионата претендуют десять российских городов. Об этом говорится на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Международная федерация доверила проведение такого значимого турнира именно России. Это для нас большая честь и ответственность», — заявил президент ВФВ Станислав Шевченко.

Шевченко отметил, что в России огромное количество поклонников этого вида спорта. Российские фанаты волейбола заслуживают того, чтобы мундиаль прошел именно в России.

Предыдущий чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2018 года прошел в Италии и Болгарии. Победу на чемпионате одержала сборная Польши, выиграв в финале у Бразилии 3:0.

Автор: Софья Куликова
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