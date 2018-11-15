Порошенко продал киевский судостроительный завод «Кузница на Рыбальском»

Киев, 15 ноября. Судостроительный завод «Кузница на Рыбальском», принадлежавший президенту Украины Петру Порошенко и депутату Игорю Кононенко, был продан компании «Эвинз лимитед». Об этом сообщает ряд украинских СМИ.

«Кузница на Рыбальском» принадлежит инвестиционным фондам «Прайм Эссетс Кэпитал» и «ВИК», владельцами которых, в свою очередь, являются Порошенко и Кононенко. Покупателем завода выступила компания «Эвинз лимитед» из группы «ТАС», бенефициаром которых является украинский бизнесмен Сергей Тигипко.

О готовящейся продаже завода ранее сообщала его пресс-служба, уточнив, что обе стороны сделки ждут разрешения украинской антимонопольной службы. Это разрешение было недавно получено – антимонопольный комитет Украины дал согласие на приобретение акционером группы «ТАС» Сергею Тигипко приобрести более 50% акций «Кузницы на Рыбальском».

Напомним, что данный завод расположен в Киеве и производит танкеры, сухогрузы, контейнеровозы, рыболовные траулеры и другие суда специального назначения.