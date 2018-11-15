Киев, 15 ноября. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает бесполезными минские соглашения, которые призваны положить конец войне в Донбассе.

Чиновник выразил уверенность, что достигнутые в 2015 году договоренности лишь замораживают вооруженный конфликт, а не разрешают его, пишет пресс-служба МВД.

«По словам Арсена Авакова «минские договоренности», которые остаются единственным институциональным планом прекращения боевых действий, по сути ведут к замораживанию, а не решению вооруженного конфликта на Донбассе», — говорится в сообщении.

Министр также подчеркнул, что опыт Американский институт мира может быть весьма полезен для урегулирования украинского политического кризиса.

Примечательно, что в мотивах Американского института мира сегодня сомневаются даже сами американцы. Так, например, издание Intercept отмечает, что глава данной организации Стивен Хэдли лично заинтересован в разжигании войны на Украине. В статье говорится о том, что Хэдли является типичным вашингтонским ястребом, который постоянно выступает за военное вмешательство. Кроме того, он входит в правление оборонной компании Raytheon. Именно Хэдли, будучи еще советником президента Джорджа Буша, доказывал необходимость вторжения в Ирак.

Напомним также, что за все время действия минских соглашений Украина не выполнила ни одного его пункта. Киев отказывается исполнять политическую часть «Минска-2», объясняя это отсутствием прогресса по обеспечению безопасности, и в то же время продолжает регулярно обстреливать территории Донбасса.