Новый состав парламента ДНР проведет первое заседание 19 ноября

Донецк, 15 ноября. Первое заседание парламента Донецкой народной республики в новом составе состоится 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Народного совета ДНР.

«В понедельник, 19 ноября 2018 года, пройдет первое пленарное заседание Народного совета Донецкой народной республики II созыва», — говорится в сообщении.

Выборы депутатов Народного совета ДНР состоялись в республике 11 ноября. В выборах приняли участие два общественных движения - «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс». По итогам голосования «Донецкая республика» получила 74 места в парламенте, а «Свободный Донбасс» – 26. Места были разделены пропорционально числу набранных голосов.