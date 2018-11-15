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Патрушев поддержал идею Финляндии расследовать сбой GPS во время учений НАТО

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Патрушев поддержал идею Финляндии расследовать сбой GPS во время учений НАТО

Хельсинки, 15 ноября. Министр внутренних дел Финляндии Кай Мюккянен заявил, что вопрос нарушений сигнала спутниковых навигационных систем GPS во время учений НАТО Trident Juncture обсуждался на встрече с главой Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Глава СБ РФ поддержал идею провести расследование по факту сбоя и пообещал оказать содействие.

«Я поднял тему работы GPS на встрече с Патрушевым, сказав, что этот вопрос сейчас вызывает опасения в Финляндии», — рассказал Мюккянен в комментарии ТАСС.

По словам главы МВД Финляндии, нарушения в работе GPS якобы свидетельствуют о «неконструктивное поведение для духа кооперации, который нам нужен в Арктике». Мюккянен добавил, что финская сторона обратится в СБ РФ, если возникнут подозрения на причастность РФ к данному инциденту.

«Очевидно, что конкретная угроза и ее последствия были не очень серьезными в этот раз, но это вопрос принципа, поскольку речь идет также о суверенной территории», — заявил Мюккянен.

В Москве заявили, что готовы к сотрудничеству. Патрушев поддержал идею МВД Финляндии и заявил, что Россия готова предоставить ответы.

Автор: Софья Куликова
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