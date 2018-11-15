СК РФ возбудил дело против главы Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

Ростов-на-Дону, 15 ноября. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о халатности в отношении главы Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Тимофея Пана и главного государственного инспектора Ростовского территориального отдела Александра Литвинова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Минувшим утром, сотрудники СК РФ провели обыски по месту жительства и работы Тимофея Пана в Краснодаре. Кроме того, оперативники провели обыски в Ростове-на-Дону у подчиненных Пана.

По данным СК РФ Пан и Литвинов подозреваются в халатности при исполнении служебных обязанностей, а также в непривлечении к административной ответственности руководства ООО «Сулинуголь», которое осуществляет незаконную деятельность по обогащению полезных ископаемых.