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#Соцсети

В работе Instagram произошел сбой по всему миру

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В работе Instagram произошел сбой по всему миру

Москва, 15 ноября. В работе социальной сети Instagram произошел массовый сбой. Пользователи по всему миру пожаловались на проблемы с подключением. Об этом говорится в сообщении на сайте Downdetector, который отслеживает работу популярных ресурсов.

Сбой произошел около 19.00. По данным портала, 57% пользователей пожаловались на то, что не могут обновить новостную ленту, еще 25% пользователей сообщили о том, что не могут войти в социальную сеть под своим аккаунтом. Также 17% жалоб были связаны со сбоем работы веб-версии.

О причинах сбоя пока не сообщается. Ранее сбой в работе сервиса произошел 3 октября. Тогда на неполадки в работе социальной сети пожаловались 3,3 тысячи человек.

Автор: Софья Куликова
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