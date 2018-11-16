Сирия итоги за сутки на 16 ноября 06.00: под ударами ВВС коалиции погибло 37 жителей Дейр-эз-Зора, в Идлибе «Ан-Нусра» арестовала 20 гражданских

Сирия, 16 ноября. Под ударами ВВС международной коалиции погибло 37 мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Идлибе радикалы «Джебхат ан-Нусры»1 арестовали 20 гражданских, курды продолжают проводить принудительную мобилизацию населения Ракки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Алеппо и Хаме, атаковали укрытия ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: казнило боевика SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в Алеппо, проводила аресты жителей Идлиба.

Курды: арестовали несколько мирных жителей Ракки, стягивают силы в Рас аль-Айн.

Международная коалиция: убила 37 мирных жителей Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В течение дня в окрестностях административного центра провинции Алеппо продолжались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@tSrVl7rD4wF4jGu). По сведениям информационного агентства Al-Masdar News, столкновения были спровоцированы новыми обстрелами жилых районов Алеппо со стороны радикальных исламистов.

Кроме того, бои между правительственными войсками САР и джихадистами отмечались недалеко от населенного пункта Кафр-Хамра, передавал один из источников в Facebook (@SyrianNationalCoalition).

Военный Twitter-канал (@VivaRevolt) сообщал, что в населенный пункт Тель Рифат прибыло подкрепление сирийской армии.

На трассе Такад аль-Абазимо в западной части провинции Алеппо разорвалась мина, писал один из источников в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@RisboLensky). В результате инцидента пострадало три мирных жителя региона.

Twitter-канал (@smmsyria) передавал, что на юге провинции неизвестные нейтрализовали командира «Тахрир аш-Шам».

Провинция Дейр-эз-Зор

В течение суток ВВС международной коалиции нанесли несколько ударов по населенным пунктам в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Об этом писал Twitter-канал (@Kshmncricten). Другой местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@EuphratesPost), что под огнем сил возглавляемого США западного альянса погибло 20 мирных жителей поселения Ас-Суса. Позже удар ВВС международного альянса обрушился на поселение Бу-Бадран. Информационное агентство SANA писало, что под огнем коалиции погибло 17 мирных жителей населенного пункта, в том числе женщины и дети.

Одновременно с этим правительственные войска САР вели обстрел укрытий ИГ к северу от Меядина. Об этом писал Twitter-канал (@SteeleM35085377).

Террористы напали на позиции Демократических сил Сирии (SDF) в районе нефтяного месторождения Аль-Омар, передавал военный Telegram-канал (@nors2017). Также столкновения между ИГИЛ1 и курдскими военизированными отрядами отмечались в Хаджине, сообщал источник в Twitter (@EsiscTeam). Кроме того, боевики ИГ казнили члена SDF и опубликовали фото тела на одном из своих ресурсов, сообщал Twitter-канал (@soundandpic).

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency), что члены ИГ арестовали несколько жителей поселения Аш-Шаафа.

Провинция Идлиб

Радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» проводят массовые аресты мирных жителей населенного пункта Серакиб на юго-востоке провинции Идлиб, передавал Al-Masdar News. По сведениям информационного агентства, джихадисты захватили более 20 гражданских.

Местный источник писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MrRevinsky), что члены подконтрольной «Джебхат ан-Нусре» коалиции продолжили укреплять позиции в южной части региона.

Al-Manar News сообщало, что в деревне Маан на севере Идлиба неизвестные похитили мирного жителя.

Провинция Ракка

Местный источник в провинции Ракка передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@Syrian_Uruk), что в регионе продолжались массовые задержания мирных жителей для их дальнейшей принудительной мобилизации в ряды Демократических сил Сирии (SDF). По сведениям автора публикации, боевики курдских военизированных отрядов взяли под стражу несколько гражданских, проживающих в населенном пункте Ат-Табка.

Местный источник сообщал в своем микроблоге в Twitter (@Raqqa_SL), что в административном центре провинции Ракка было зафиксировано вооруженное столкновение между боевиками Демократических сил Сирии (SDF). Причины перестрелки неизвестны. Напомним, SDF ответственны за обеспечение безопасности мирных жителей города.

Информационное агентство Al-Manar News писало, что члены курдского ополчения изъяли бензин у местных торговцев, заявив, что продавать топливо можно только с разрешения представителей «демократических сил».

Провинция Хама

Радикальные исламисты предприняли очередную попытку атаковать расположения правительственных войск САР в деревне Аль-Масасна на севере провинции Хама. Оппозиционное информагентство Orient News писало, что снайперы группировки «Джейш аль-Изза» убили несколько военнослужащих сирийской армии. Официальные источники не подтвердили данные сведения.

Одновременно с этим САА вела артиллерийский обстрел опорных пунктов джихадистов в окрестностях поселений Аль-Латамина, Абу Рудея аш-Шаркия и Хасрая. Об этом сообщал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV).Также армия САР нанесла удары по укрепрайонам террористов «Тахрир аш-Шам» недалеко от Мурека.

В конце дня исламисты обстреляли населенный пункт Кафр Набуда, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@RisboLensky). По сведениям автора публикации, в результате атаки погиб гражданский.

Провинция Хасака

Местный источник в провинции Хасака сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency), что в населенный пункт Рас аль-Айн стягиваются подкрепления Демократических сил Сирии (SDF). Накануне курдские радикалы захватили ряд домов мирных жителей в данной части региона. Жилые помещения были переоборудованы в командные пункты и прочие объекты военного назначения.

Напомним, позиции «демократических сил» в районе Рас аль-Айна обстреливают ВС Турции. Ранее турецкие снайперы убили двух боевиков SDF.

Ирак

Правительственные войска Ирака продолжают операцию по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ на территории провинции Найнава, передавало информационное агентство Iraqi News. Сообщалось, что в районе высоты Бадуш бойцы иракской армии нейтрализовали 20 террористов «Исламского государства». Еще 14 радикальных исламистов было взято под стражу в разных частях региона.

В Багдаде суд приговорил двух членов ИГ к смертной казни, писало Iraqi News. Террористы признались в нападениях на мирное население и убийствах иракских военнослужащих в провинции Дияла.

В населенном пункте Хавиджа провинции Киркук была раскрыта «спящая ячейка» ИГ, сообщало Iraqi News. Силы безопасности Ирака арестовали трех радикальных исламистов.

На севере-западе Мосула детонировало самодельное взрывное устройство, передавало информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента погиб сотрудник полиции и двое гражданских.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)