«ВСУ готовятся «окончательно решить вопрос» с Донбассом»: в Совфеде спрогнозировали штурм Донецка и Луганска
Москва, 15 ноября. Вооруженные силы Украины готовятся к штурму Донецкой и Луганской народной республики, чтобы «окончательно решить вопрос» с Донбассом. Такое мнение высказал в четверг зампредседателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
По его словам, очевидным признаком готовящейся атаки стали непрекращающиеся учения с применением фронтовой авиации. Сенатор уверен, что украинские ВВС используют маневры для пристрелки по целям.
«То, что происходит с учетом этих учений – идет четкий разведпризнак подготовки боевых действий и окончательного решения вопроса, связанного с Донецком и Луганском», — отметил Клинцевич.
Парламентарий также высказал опасение, что во время атаки ВСУ «под нож пойдут» не только солдаты противника, но и мирные жители, поскольку ни те, ни другие не воспринимают друг друга как «своих».
В долгосрочной перспективе ситуация усугубляется еще и промыванием мозгов подрастающему поколению. Уже сегодня на Украине действуют специальные лагеря, где детей учат обращаться с оружием и рассказывают им, «в кого стрелять». Клинцевич уверен, что данная практика будет иметь катастрофические последствия для Украины, пишет «Политпазл».
Отметим, что схожей точки зрения придерживаются и в Луганской народной республике. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко назвал проходящие на Украине учения ВВС подготовкой к наступательным действиям.
Примечательно, что в Киеве не отрицают вынашивание планов по силовому захвату Донбасса. Так, например, бывший глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский ранее призвал украинские власти готовиться к атаке на Донецк и Луганск, отвлекая внимание международного сообщества заявлениями о мирном урегулировании.