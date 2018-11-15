Сирия новости 15 ноября 22.30: ВВС международной коалиции убили 17 мирных жителей Дейр-эз-Зора, при взрыве в Алеппо пострадало трое гражданских

Сирия, 15 ноября. Удары ВВС международной коалиции убили 17 человек в Дейр-эз-Зоре, при взрыве в Алеппо пострадало трое гражданских, мирный житель Хамы погиб при атаке боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили силы в Тель Рифат, ведут обстрел позиций радикалов в Хаме.

«Исламское государство»1: казнило боевика SDF в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: атаковала еще одно поселение Дейр-эз-Зора, убив 17 мирных жителей.

Провинция Алеппо

Радикальные исламисты снова атаковали расположения правительственных сил САР в районе Аль-Рашидин, передает местный источник в Telegram (@nors2017).

Военный Twitter-канал (@VivaRevolt) сообщает, что в населенный пункт Тель Рифат прибыло подкрепление Сирийской арабской армии (САА).

На трассе Такад аль-Абазимо в западной части провинции Алеппо разорвалась мина, пишет один из источников в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@RisboLensky). В результате инцидента пострадало три мирных жителя региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

Очередной удар ВВС международной коалиции обрушился на поселение Бу-Бадран в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Информационное агентство SANA пишет, что под огнем возглавляемого США западного альянса погибло 17 мирных жителей населенного пункта, в том числе женщины и дети. Ранее в результате атаки сил коалиции по городу Ас-Суса было убито 20 гражданских. Информации о потерях среди террористов «Исламского государства», чьи укрытия являются целью авианалетов, не поступало.

Боевики ИГ1 казнили члена Демократических сил Сирии (SDF) и опубликовали фото тела на одном из своих ресурсов, сообщает Twitter-канал (@soundandpic).

Провинция Хама

Радикальные исламисты обстреляли населенный пункт Кафр Набуда на севере провинции Хама, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@RisboLensky). По сведениям автора публикации, в результате атаки джихадистов погиб гражданский.

Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по укрепрайонам боевиков в окрестностях поселений Абу Рудея аш-Шаркия и Хасрая. Об этом пишет военный Twitter-канал (@jisrtv). Ранее столкновения между САА и террористами отмечались недалеко от городов Аль-Латамина и Мурек.

Ирак

На севере-западе Мосула детонировало самодельное взрывное устройство, передает информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента погиб сотрудник полиции и двое гражданских.

В населенном пункте Хавиджа провинции Киркук раскрыта «спящая ячейка» «Исламского государства», сообщает Iraqi News. Силы безопасности Ирака арестовали трех радикальных исламистов.

Ранее 14 боевиков ИГИЛ1 было задержано в разных районах провинции Найнава, и еще 20 джихадистов ликвидировано.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)