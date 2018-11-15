США и Украина не смогли заблокировать резолюцию РФ против героизации нацизма в ГА ООН

Нью-Йорк, 15 ноября. Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН поддержал российский проект резолюции по ликвидации расизма, расовой дискриминации и ксенофобии. Об этом сообщает пресс-служба Генассамблеи ООН.

Проект резолюции поддержали 130 государств, 51 воздержалось. При этом против резолюции проголосовали США и Украина.

Внесенный Россией документ состоит из 66 пунктов. В резолюции Генассамблея ООН выражает глубокую обеспокоенность «по поводу героизации нацистского движения и бывших членов организации «Ваффен СС», в том числе путем сооружения им мемориалов, а также непрекращающихся попыток осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны».

В документе отмечается, что Генассамблея ООН «призывает к всеобщей ратификации и эффективному осуществлению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации». Резолюция рекомендует государствам ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми законными способами».

При этом комитет Генассамблеи ООН отклонил поправки к документу, которые были внесены США. Поправки американской стороны поддержали Украина и сами США, против выступили 75 государств, 88 воздержались.

Глава департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов отметил, что своими поправками США пытались оправдать нацизм и переписать решения Нюрнбергского трибунала.

«Поправки предлагают оправдать нацизм, переписать решения Нюрнбергского трибунала, что неизбежно приведет к новому витку ксенофобии, мигрантофобии, агрессивного национализма - всего того, что мы сейчас наблюдаем во многих частях мира», — сказал Аляутдинов.

В своем выступлении представитель США заявила, что Вашингтон считает нацизм самым худшим врагом, при этом она призвала остальные страны не голосовать в поддержку документа, отметив, что проект резолюции якобы является «политической контрверсией» и предлагает «наказывать за свободу слова». Позднее представитель Украины повторил заявление представительницы США, добавив, что авторы резолюции якобы «манипулируют историческими фактами».

В свою очередь представитель Киргизии, которая также выражает в этом вопросе мнение Армении, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана, заявила, что резолюция имеет «полную поддержку этих государств».