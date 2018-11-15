Названы условия восстановления членства Союза биатлонистов России в IBU

Москва, 15 ноября. Международный союз биатлонистов (IBU) назвал 12 условий, которые должен выполнить Союз биатлонистов России для восстановления членства в организации. Об этом сообщает на сайте IBU.

В четверг состоялась встреча в Москве главы IBU Олле Далина с представителями СБР. В ходе встречи IBU делегация IBU потребовала от СБР составить программу тестирования российских биатлонистов, возместить расходы, организовать специальное антидопинговое обучение, предоставить доступ к данным московской лаборатории, а также обеспечить полное сотрудничество в расследовании прошлых прецедентов.

Глава СБР Владимир Драчев рассказал, что часть условий IBU уже выполнена. Также Драчев отметил, что от общения с новым главой организации у него остались исключительно положительные впечатления, сообщает «Газета.ru».

Напомним, в 2017 году IBU понизил статус СБР до временного членства из-за допингового скандала.