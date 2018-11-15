Нацгвардия Украины опровергла сообщения о задержании снайпера, стрелявшего на Майдане

Москва, 15 ноября. В Национальной гвардии Украины опровергли информацию о том, что снайпер, числящийся сотрудником воинского формирования, был задержан полицией по подозрению в убийстве театрального режиссера Александра Храпаченко на Майдане в 2014 году.

«Ни один действующий снайпер, который проходит службу в Национальной гвардии Украины, не задержан правоохранительными органами», — заявили в Нацгвардии.

Напомним, ранее «Украинские новости», ссылаясь на источник в полиции, сообщили, что снайпера Нацгвардии, который стрелял по участникам беспорядков на Майдане, арестовали.

20 февраля 2014 года по находившимся на центральной площади Киева протестующим и сотрудникам полиции был открыт снайперский огонь. Непосредственно от пуль неустановленного снайпера погибли 53 человека, киевские власти возложили ответственность за это преступление, как и за гибель других участников Майдана, на спецподразделение МВД «Беркут».

Впоследствии неоднократно появлялись данные о том, что расстрел протестующих 20 февраля устроили грузинские снайперы, нанятые экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.