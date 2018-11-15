В Госдуме отреагировали на намерение Киева начать прямые покупки оружия у США

Москва, 15 ноября. Украинские власти вряд ли смогут найти средства на закупку оружия у США, однако сама продажа может быть условной. Так считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников.

По его словам, Соединенные Штаты уже поставляли Киеву летальное вооружение, однако тогда это была проверка общественного мнения.

«Я вполне допускаю, что они могут идти по этому пути и дальше. Конечно, эта продажа условная, у Украины нет денег, чтобы что-то покупать. То есть это будет поставка их военной продукции и ее закрепление на украинском рынке», — рассказал Калашников RT.

Напомним, что ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил о намерении Киева начать прямые закупки американского вооружения. Дипломат отметил, что в настоящее время ВСУ нуждаются в некоторых типах вооружения, которое не производится на Украине, но есть у США.

В апреле сообщалось, что Вашингтон передал Украине переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». Однако, вопреки ожиданиям украинских чиновников, поставка вооружения была не бесплатной. Кроме того, американцы поставили обязательное условие, что данное вооружение будет использоваться только в оборонительных целях и не появится в Донбассе.