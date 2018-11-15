Посольство США отреагировало на попытку поджога Андреевской церкви в Киеве

Киев, 15 ноября. Посольство Соединенных Штатов на Украине выразило обеспокоенность в связи с попыткой поджога Андреевской церкви в Киеве. Об этом говорится в заявлении посольства, размещенном в Тwitter.

Ранее пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря сообщил, что минувшим утром двое неизвестных бросили в двери Андреевской церкви бутылки с воспламеняющейся смесью. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Охранники попытались задержать злоумышленников, однако им удалось скрыться с места преступления.

«Мы очень обеспокоены сообщениями о сегодняшнем нападении на Андреевскую церковь в Киеве. Мы поддерживаем право всех религиозных групп исповедовать свою веру без преследований, вмешательства и нападений», — говорится в сообщении.

Ми дуже стурбовані повідомленнями про сьогоднішній напад на Андріївську церкву у Києві. Ми підтримуємо право всіх релігійних груп сповідувати свою віру без переслідувань, втручання та нападів. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 15 ноября 2018 г.

Андреевская церковь в Киеве была построена по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. До 2015 года Андреевская церковь была в подчинении украинской неканонической структуры, после чего собор перешел в собственность государства.

Напомним, на Украине действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой в составе Русской православной церкви. При этом на территории Украины есть две церковные структуры, которые не признаны мировым православием.

В середине октябре синод Константинопольской православной церкви отменил указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Москвы. При этом Константинопольский патриархат заявил о начале процесса предоставления автокефалии для неканонической украинской церкви.

Позднее синод РПЦ осудил действия Константинопольской православной церкви, отметив, что его действия ведут к расколу. Кроме того, в РПЦ заявили о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.