Под ледниками Гренландии нашли кратер от метеорита размером с Париж

Нуук, 15 ноября. Датские ученые обнаружили огромный кратер диаметром около 31 километра под ледником на северо-западе Гренландии. Следы природного катаклизма залегают на глубине около километра. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи из университета Копенгагена использовали данные NASA, полученные в период с 1997 по 2016 годы, а также результаты радиолокационного изучения поверхности, сообщает «Ридус».

Ученые пришли к выводу, что кратер мог образоваться в результате падения огромного космического тела. По предварительным подсчетам, диаметр астероида мог составлять около километра. Анализ отложений на окраинах ледника показал высокое содержание минералов, которые характерны для метеоритов.

По предварительные выводам, кратер появился не раньше плейстоценовой эпохи, то есть от 2,5 млн до 12 тысяч лет назад. В университете отметили, что кратер очень хорошо сохранил свои очертания, пишет «ФедералПресс».