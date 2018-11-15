Минюст США не был против пыток ЦРУ — Захарова

Москва, 15 ноября. Министерство юстиции США знало об экстремальных методах допроса заключенных в ЦРУ, однако не препятствовало осуществлению пыток. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Таким образом, она прокомментировала публикацию рассекреченных документов, где описывалось, как американские спецслужбы выбивали информацию из подозреваемых.

По словам Захаровой, американское правительство фактически легализовало мучение людей в «интересах нацбезопасности». Минюст постановил, что пытками считаются лишь действия, которые причиняют продолжительный моральный вред или создают угрозу гибели.

В итоге лишь один метод допроса ЦРУ попал под эту категорию — имитация захоронения. Остальные же приемы допроса, включая имитацию утопления, пытками признаны не были.

«Нужно было не довести, как они писали, объект до такого состояния, когда получение достоверной информации становилось просто невозможным. Страшно представить, что это за состояние», — отметила представитель МИД России.

Ранее Американский союз защиты гражданских свобод опубликовал документы из спецпрограммы ЦРУ «Задержание и допрос». В ней описывались методы ведения допроса американских спецслужб. Чтобы получить информацию, разведуправление лишало заключенных слуха, зрения, сна, возможности двигаться или же воздействовало через искусственные раздражители — яркий свет и шум. Кроме того, сотрудники ЦРУ активно пользовались имитацией утопления и даже использовали психотропные препараты.