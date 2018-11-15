Минюст РФ отреагировал на решение ЕСПЧ по жалобам Навального

Москва, 15 ноября. В министерстве юстиции РФ отреагировали на решение Европейского суда по правам человека, который постановил взыскать с российских властей в пользу блогера Алексея Навального более 60 тысяч евро.

Навальный ранее пожаловался в судебную инстанцию на то, что его неоднократно задерживали за призывы к участию в несанкционированных митингах.

«Европейский суд подтвердил снижение затребованной заявителем суммы компенсации почти в три раза. Это демонстрирует обоснованность позиции властей России и ставит под сомнение аргументацию суда, который полагает, что днем человек может быть жертвой преследования, а вечером — уже нет», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минюста РФ.

В ведомстве отметили, что жалобы Навального на то, что он якобы стал жертвой преследования со стороны государства, были отвергнуты Европейским судом в пяти из семи рассмотренных эпизодах.

В сообщении Минюста РФ подчеркивается, что ЕСПЧ уже сформировал практику применения 18-й статьи Конвенции о защите прав человека не для тех целей, для которых она предусмотрена.

Напомним, в интервью Федеральному агентству новостей депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что Россия имеет право не выполнять требования ЕСПЧ. Собеседник ФАН объяснил это тем, что против РФ ранее были введены незаконные санкции.