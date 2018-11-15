Ефремов и его гонитель Манукян в «Ельцин Центре»: кому прилетит торт в лицо

Тема лишения Михаила Ефремова почетного звания «Заслуженный артист России» никак не может сойти на нет, об этом Федеральному агентству новостей рассказал автор спорной инициативы — блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Только что отметивший 55-летний юбилей Михаил Ефремов, который, как известно, плевать хотел на все «наезды», собирается выступить с концертом в екатеринбургском «Ельцин Центре» — месте, известном либеральной повесткой, что вызывает серьезную критику у части общества, а также у некоторых политиков и деятелей культуры.

Так вот, в этом насквозь либеральном «Ельцин Центре», оказывается, ждут не только Ефремова, но и его гонителя — Манукяна, видимо, чтобы добавить в мероприятие «перчинку».

«Меня неожиданно аккредитовали на фестиваль «Слова и музыка Свободы» (Не об иностранном ли агенте «Радио Свобода» идет речь? — Прим. ФАН), который пройдет в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге с 23 по 25 ноября. Ждут меня», — написал Манукян в Facebook.

По словам Манукяна, хедлайнерами вечера будут Михаил Ефремов (это его первое выступление в России с концертом «Господин хороший» после скандальных гастролей на Украине), а также блогер Илья Варламов, журналист Николай Сванидзе, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и другие известные своими либеральными взглядами участники.

«Ехать? Не ехать?» — спрашивает у своих подписчиков Манукян.

Конечно, ехать, советует Федеральное агентство новостей. Подписчики тоже подзуживают.

«Ехать. Нам интересно будет ваше мнение обо всем и обо всех», — пишет Ирина Башкеева. «Кхм... не поймешь, как расценивать приглашение в такую-то компанию», — с иронией отмечает Наталия Чернобровина. «Вадим, готовь неудобные вопросы!» — мотивирует блогера Влад Дегтярев. «У нас холодно. Так что одевайтесь теплее», — дает практичный совет Михаил Ершов.

Да и сам Манукян, судя по всему, немного кокетничает — он уже готов ехать, чтобы дать бой своим либеральным оппонентам.

При этом сам «Ельцин Центр» даже немного потешается над приглашенным блогером, надеясь, что скандал будет способствовать более активной продаже билетов на мероприятие.

«На самом деле, в свете той ситуации, которая сложилась вокруг моего предложения отозвать у Михаила Ефремова звание «Заслуженный артист РФ», я думал, что организаторы следующего мероприятия с его участием, в данном случае — это «Ельцин Центр», вряд ли захотят меня видеть, — рассказал Манукян корреспонденту Федерального агентства новостей. — Но все оказалось иначе. Мало того, что в разгар общественной дискуссии по Ефремову они заявили, что я способствовал продажам билетов на его концерт в Екатеринбурге, теперь они, оказывается, еще и ждут меня на этом мероприятии, дав мне на него аккредитацию».

На вопрос, что он скажет, если ему удастся дорваться до сцены, блогер ответил так:

«Думаю, мне никто там не даст не то что сцену, даже высказаться не дадут. Это ведь свобода в одни ворота. Там есть только одна точка зрения — либеральная, а любая другая — для них «неправильная». Именно поэтому любые патриотические высказывания либералы открыто высмеивают, любая точка зрения, отличная от их собственной, обливается презрением».

По словам члена экспертного совета при Госдуме, во всем, что касается «Ельцин Центра», он солидарен с режиссером и общественным деятелем Никитой Михалковым, который неоднократно резко критиковал екатеринбургский проект.

«Сам я еще ни разу там не был, но фото и видео с экспозиций «Ельцин Центра» в Интернете представлено более чем достаточно», — отметил Вадим.

Корреспондент ФАН припомнил, как Михаилу Ефремову во время спектакля в день его 55-летия прилетел торт в лицо, правда, сделано это было по-дружески, любя.

«Не боитесь, что с вами поступят так же и отнюдь не с самыми добрыми чувствами?» — спросил у Манукяна журналист ФАН.

«Торты в лицо — это американская традиция, которая почему-то стала популярной и у нас, в том числе в либеральных кругах, — сказал блогер. — Но лично мне в день юбилея Михаила Олеговича неприятно было видеть его измазанным кремом. Поэтому я бы лично не хотел, чтобы эта традиция у нас так уж приживалась. Ну а если бы я сам стал жертвой подобного хамского действа, то уж будьте уверены, — я бы на него отреагировал по-другому, вплоть до вызова полиции».

Впрочем, Манукян не исключил, что и сам Ефремов может в Екатеринбурге стать жертвой какой-нибудь провокации, в том числе с применением «кремовой артиллерии» в виде торта.

Напомним, заслуженный артист России Михаил Ефремов накануне своего юбилея подвергся резкой критике за недостаточно патриотичное поведение во время гастролей на Украине. Ранее Ефремов в шутку предлагал «отдать» Украине Крымский мост в виде компенсации за утраченный Крым.

В связи с этим член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил лишить Ефремова звания «Заслуженный артист РФ». Позже Манукян смягчил свою позицию и предложил в будущем отказаться от почетных званий для артистов, не трогая тех, кто ими уже обладает.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума и, как неоднократно подчеркивали в Москве, в полном соответствии с международными нормами.