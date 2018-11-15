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Украинские пограничники задержали 15 судов за заходы в порты Крыма

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Украинские пограничники задержали 15 судов за заходы в порты Крыма

Киев, 15 ноября. Государственная пограничная служба Украины задержала 15 судов за то, что они заходили в порты на территории Крыма.

«В целом задержаны и находятся в портах Бердянска и Мариуполя 15 судов. Часть из них арестованы, по другой части продолжаются соответствующие судебные разбирательства», — приводит слова представителя Госпогранслужбы Украины издание УНН.

В ведомстве отмечают, что корабли находятся в портах Бердянска и Мариуполя. При этом не уточняется, если ли среди задержанных судов российские. Всего украинские пограничники «взяли на контроль» около тысячи судов, которые могли заходить в порты Крыма. Большая часть из них обслуживают работу портов на полуострове.

Напомним, что ситуация с задержанием судов в акватории Азовского моря обострилась в марте 2018 года после того, как украинские пограничники задержали судно «Норд» с российскими гражданами на борту. Капитану судна было предъявлено обвинение в нарушении порядка пребывания в Крыму.

После инцидента российские пограничники ужесточили контроль украинских судов. В Киеве пожаловались на нарушения со стороны российских военных, однако в ФСБ заявили, что все проверки проводятся в соответствии с международным правом.

Автор: Софья Куликова
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