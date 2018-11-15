Самый молодой депутат Госдумы прокомментировал «игру» с пальцем и ухом на заседании

Москва, 16 ноября. Видеозапись, на которой депутат дотронулся до уха своего коллеги во время обсуждения бюджетного кодекса, вряд ли будет обсуждаться комиссией Госдумы по депутатской этике. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявил член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, который является самым молодым депутатом Госдумы VII созыва, Василий Власов.

«Не думаю, что комиссия по депутатской этике будет обсуждать это происшествие», — сказал Власов.

Он подчеркнул, что работа в Госдуме очень насыщенна.

«Сегодня обсуждался важный вопрос о вкладах, наша фракция (ЛДПР. — Прим. ФАН) выступала против. Думаю, что эта «игра» была просто попыткой депутата отвлечь внимание от действительно важных тем, которые сегодня обсуждались на заседании», — считает парламентарий.

Напомним, в Сети появилось видео, на котором коллега депутата Олега Быкова во время заседания дотронулся пальцем до его уха. Инцидент попал на видео, так как Быков сидел за выступавшей в этот момент Натальей Максимовой. По данным СМИ, коллега Быкова пытался таким образом обратить его внимание на экран в зале заседаний. Первоначально сообщалось, что депутат сидел не на своем месте, поэтому установить того, чей палец попал в кадр, не удалось.