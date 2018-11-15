США будут работать с другими странами, чтобы наказать виновных в убийстве Хашукджи

Вашингтон, 15 ноября. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет сотрудничать с другими странами, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Госсекретарь отметил, что сегодня США ввели санкции в отношении 17 подданных Саудовской Аравии, которые причастны к убийству Хашукджи.

«Государственный департамент продолжит искать все имеющие отношение к делу факты, консультироваться с конгрессом и работать с другими странами, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к убийству Джамаля Хашукджи», — сказал Помпео.

Напомним, обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал 2 октября в Турции после того, как вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Позднее генеральная прокуратура Саудовской Аравии заявила, что Хашукджи мертв, а причиной его гибели стала ссора с сотрудниками консульства. При этом генпрокуратура Турции заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным. По данным ведомства, в здании консульства журналист был задушен, а его тело расчленено и уничтожено.