Австрия объяснила, почему не присоединится к европейской армии

Вена, 15 ноября. Австрия не будет участвовать в создании единой европейской армии, поскольку это нарушает положение о нейтралитете, которое прописано в конституции страны. Об этом в четверг сообщило министерство обороны республики.

«У нас нет оснований давать оценку этому плану. Австрия нейтральна», — цитирует официального представителя ведомства издание Kurier.

Напомним, что 6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать единую европейскую армию для защиты от России, Китая и США. Глава государства обратил внимание на то, что сегодня европейские страны полностью зависят от американской армии.

Позже предложение своего коллеги поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, которая заявила, что европейские страны должны полагаться только на самих себя.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь раскритиковал идею Макрона, напомнив ему, что во время Второй мировой войны Франция была захвачена Германией, а парижане уже учили немецкий язык, когда в Европу пришли американские войска.