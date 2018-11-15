Перешли к запугиваниям: Захарова отреагировала на новые заявления США по «Северному потоку — 2»

Москва, 15 ноября. Вашингтон в попытках помешать строительству «Северного потока — 2» перешел к прямым угрозам и запугиваниям в адрес европейских стран. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова напомнила, что постпред США при ЕС Гордон Сондленд прямым текстом угрожал санкциями европейским странам, если те не откажутся от участия в совместном с Россией энергетическом проекте.

«Что это, как не вмешательство в дела других государств, прямое и неприкрытое? Мало того, базируется оно не на желании просто повлиять, а на стремлении запугать», — сказала Захарова.

Ранее Сондленд заявил, что у Вашингтона есть различные инструменты, чтобы не допустить строительство «Северного потока — 2».

Политолог Владимир Брутер в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, что после того, как все разрешения на реализацию проекта выдала Германия, у США нет ни единого шанса помешать строительству газопровода.