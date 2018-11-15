Путина пригласили в Австрию на чемпионат по лыжным видам спорта

Вена, 15 ноября. Глава Австрийского лыжного союза Клаус Ляйстнер пригласил президента России Владимира Путина посетить чемпионат по лыжным видам спорта в Австрии в 2019 году.

«Наш президент Петер Шрекснадель от имени Австрийского лыжного союза пригласил президента Владимира Путина посетить по возможности соревнование в Зефельде», — сказал Ляйстнер в комментарии ТАСС.

По словам генерального секретаря Союза, приглашение Путину передал канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе последнего визита в Москву.

В организации отметили, что российского лидера с нетерпением ждут в Австрии. По словам Ляйстнера, поездка на ЧМ может стать разнообразием для российского лидера в череде политических мероприятий.