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Путина пригласили в Австрию на чемпионат по лыжным видам спорта

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Путин получил приглашение от Австрийского лыжного союза на чемпионат

Вена, 15 ноября. Глава Австрийского лыжного союза Клаус Ляйстнер пригласил президента России Владимира Путина посетить чемпионат по лыжным видам спорта в Австрии в 2019 году.

«Наш президент Петер Шрекснадель от имени Австрийского лыжного союза пригласил президента Владимира Путина посетить по возможности соревнование в Зефельде», — сказал Ляйстнер в комментарии ТАСС.

По словам генерального секретаря Союза, приглашение Путину передал канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе последнего визита в Москву.

В организации отметили, что российского лидера с нетерпением ждут в Австрии. По словам Ляйстнера, поездка на ЧМ может стать разнообразием для российского лидера в череде политических мероприятий.

Автор: Софья Куликова
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