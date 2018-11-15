Технология «Супротек»: от рекламного трюка до международного скандала

Второе десятилетие компания «Супротек» демонстрирует на российских автомобильных выставках чудеса технологий — автомобильный двигатель, который работает без масла. Производители утверждают: уникальный состав защищает двигатель от износа и продлевает срок его службы на годы вперед. Достаточно один раз залить содержимое бутылочки в мотор, и двигатель будет работать без смазки столько, сколько вы захотите.

«Если двигатель не обработан, обычно заворачивает вкладыш в интервале между 12-й и 15-й минутой. Он выходит из строя. Этот же тарахтит уже третий день выставки без масла — ему все равно», — рассказал репортеру Федерального агентства новостей менеджер компании «Супротек» Сергей Соловьев.

Репортер ФАН поинтересовалась, не вредно ли это для двигателя.

«Ему — нет. Он с 2013 года по выставкам тарахтит. Мы примерно подсчитали, что он отработал на выставках, не выключаясь и не глуша двигатель, два месяца», — ответил представитель компании.

Сергей Соловьев сообщил: в машине установлен «обыкновенный двигатель Toyota 1,4, просто обработан нашим трибосоставом — вот это и есть защита от износа».

Осадок на дне чудодейственной баночки и есть самый главный ингредиент «Супротек». Это особый минерал, который измельчили и смещали с техническим маслом, рассказали в компании.

«Все трущиеся пары [автомобиля, который представлен на выставке] обработаны нашим трибосоставом», — объясняет Сергей Соловьев. — Там построена поверхность, и на каждой трущейся паре есть масляный клин, за счет чего она и работает без масла».

В продвижении чудо-состава на российском и европейском рынках задействованы мощные силы. «Супротек» рекомендуют журнал «За рулем», радио «Эхо Москвы», его успешно тестируют в популярных программах на федеральных телеканалах. Громогласная реклама оказывает на россиян поистине чарующее действие.

«Я себе залил, тише мотор стал работать, все», — заявил репортеру ФАН житель Екатеринбурга Евгений Коковин.

На вопрос журналиста о том, связывает ли он этот эффект с «Супротек», собеседник ответил: «До этого же я его не заливал. Шум был — сейчас нет».

Восхищение доверчивых водителей вызывает у автомобильных экспертов лишь кислую улыбку. А в Сети уже появился новый жанр — пародия на блогеров, рекомендующих триботехнологию «Супротек».

«У меня старенький Nissan еле ехал. Решил попробовать залить в двигатель, и не пожалел, — иронизирует пользователь Сети MrDenLiss. — Сразу почувствовал, как двигатель стал работать тише, мягче. Через какое-то время понял, что расход топлива значительно упал. После повторной заливки, стал замечать, как начинает затягиваться лакокрасочное покрытие в местах небольших сколов и повреждений. При этом расход топлива упал до ноля. После третьего залива машину стало не узнать, до сотни с места за 4 секунды. И это — не давя на газ».

Владелец автосервиса из Санкт-Петербурга Александр Пахомов изучил свойства популярной присадки и рассказал репортеру ФАН, как она работает.

«Это геомодифицирующий препарат на основе серпентинита, минерала из группы силикатов магния, — говорит он. — В 80-е годы при бурении скважин на Кольском полуострове рабочие заметили, что когда бур проходит через породу, которая называется змеевик или серпентинит, то почему-то он меньше изнашивается и служит дольше. Он хоть и мягкий минерал, но тем не менее обладает абразивными свойствами и производит действие, что называется микрошлифовкой. Такая шлифовка поверхности приводит к тому, что снижается шероховатость, что, несомненно, тоже важно, и благотворно действует на подшипники скольжения».

Трибосоставы могут применяться для эвакуации поврежденной техники. Такая смазка позволит машине дотянуть до ремонтной базы, но затем мотор «умрет». Для исправного автомобиля существуют десятки видов моторных масел. Наличие посторонних добавок в двигателе не одобряет ни один автопроизводитель.

«Когда мы доливаем, добавляем что-то в двигатель, то в картере оказывается непонятный продукт, на который нет ни технических условий, ни стандартов, он не входит в ареал стандартов ICA, IPI, SAE и других, — рассказал репортеру ФАН научный редактор автосервисного журнала, инженер, кандидат технических наук Юрий Буцкий. — «Если двигатель на гарантии, то получается, нарушены технические условия эксплуатации, и эксперт, который будет писать заключение, скажет: «В картере постороннее вещество, не предусмотренное производителем».

Никакой состав не может увеличить ресурс двигателя, говорят специалисты. Более того, безобидное, на первый взгляд, средство может принести автовладельцу немало хлопот.

«Есть в физике такое явление избирательного переноса: происходит частичное восстановление слоя, — говорит Юрий Буцкий. — Но это будет неизбежно вести к разбалансированию пакета заводских присадок, потому что идет восстановление слоя, значит, там присутствуют соли металлов. Они оттягивают на себя антиокислительные присадки, которые не дают маслу старится. Масло начинает стареть гораздо быстрее».

В 2005 году на автомобильной выставке в Санкт-Петербурге независимый автосервис арендовал место рядом со стендом компании «Супротек» и на глазах у изумленной публики доказал: автомобильный двигатель действительно может работать без масла. Без всяких трибосоставов.

«Каждый день подходили десятки, а то и несколько десятков людей, и говорили мне примерно следующие слова: «Прекратите обманывать народ, честно сознайтесь, что вы добавили в масло, потому что без масла мотор работать не может. И без этих волшебных присадок мотор работать не может», — вспоминает Александр Пахомов. — Люди, к сожалению, хотят быть обманутыми. На самом деле, никаких особых новых свойств их мотор не приобретает. Потому что в их моторе условий, при которых эта микрошлифовка работала бы, практически не бывает».

Специально для нас Александр Пахомов воссоздал свой трюк с помощью ВАЗ-2109 со стандартным инжекторным двигателем. Машину нам предоставил автомобильно-дорожный факультет Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

«Сольем масло, снимем поддон, клапанную крышку, запустим двигатель и увидим, как он успешно и хорошо работает без масла в режиме воздушного охлаждения», — комментирует эксперимент Александр Пахомов.

Автомобиль готов, инженеры запускают двигатель. При температуре подшипников не выше 100 градусов мотор может работать долго и без какого-либо вреда, утверждает эксперт. И действительно, на холостом ходу, при низкой нагрузке и двух тысячах оборотов в минуту наша LADA проработала полтора часа.

«Вскроем шатунную шейку, хотя бы одну, и посмотрим, что с нашим подшипником скольжения произошло», — говорит Александр Пахомов.

«Да они просто идеальные!» — восклицает помощник.

«Эти полтора часа работы без масла ничего не изменили в подшипнике скольжения, что доказывает, что необходимости в каких-то дополнительных обработках этих подшипников не возникает», — подводит итог эксперимента глава автосервиса. — Все желающие с простыми моторами могут повторить этот эксперимент и убедиться в том, что все это именно так».

Остатков масла достаточно для того, чтобы обеспечивать между деталями двигателя разделительный гидравлический слой, говорит Александр Пахомов. Их трение, как и в любых других машинах, практически исключено: об этом позаботились конструкторы. Однако без масла по дорогам ездить все-таки не стоит: из-за высокой нагрузки двигатель выйдет из строя. Кроме того, любая добавка со временем засоряет маслоподающие каналы, и это тоже может привести к необратимым последствиям.

«Эти молекулы никто не учил откладываться именно в подшипниках скольжения, а негде больше, — объясняет он. — Особенно это проявляется для присадок, которые тефлоноплакирующие так называемые. То есть масло несет в себе компоненты тефлона. В каких-то местах он образует комки, которые просто напрочь затыкают эти масляные каналы. Нам приходилось с этим бороться. Я вас уверяю, иногда бывает так, что несколько сверл сожжешь, пока эту пробку из масляного канала высверлишь».

В сентябре этого года компания «Супротек» впервые участвовала в одном из крупнейших в Европе форумов по автомобильной тематике во Франкфурте. И в числе пяти тысяч экспонатов из 70 стран мира продемонстрировала новый бренд Atomium. Александр Пахомов видит в этом событии предпосылки для возможного международного скандала.