 «Я буду это делать всегда», – Ирада Кутуева – врач, бескорыстно помогающий бездомным. ФАН-ТВ

Ирада Кутуева – врач-анестезиолог с 13-летним стажем. Она помогает бездомным, ездит вместе с «Ночным автобусом» от благотворительной организации «Ночлежка». Десятки таких врачей, как Ирада, жертвуют своим временем, чтобы помочь бездомным Петербурга.

Ирада – врач-анестезиолог с 13-летним стажем. В свободное от работы время, она помогает бездомным, ездит вместе с «Ночным автобусом» от благотворительной организации «Ночлежка».

Я могу сказать, что когда они, люди, к которым мы приезжаем, видят её сквозь стекло нашего ночного автобуса, то я прекрасно вижу, что её узнают, здороваются. И это вселяет уверенность и силы всему нашему экипажу», – рассказывает Игорь Антонов, водитель «Ночного автобуса» организации «Ночлежка».

Десятки таких врачей, как Ирада Кутуева, жертвуют своим временем и силами, чтобы безвозмездно помогать и лечить бездомных Санкт-Петербурга. Медицинская бригада выезжает три раза в неделю. Организациям «Ночлежка» и «Благотворительная больница» всегда нужны лекарства, продукты питания, теплая одежда для бездомных.