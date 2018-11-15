KIA подняла цены на две новые модели в РФ

Москва, 15 ноября. Эксперты портала «Цена Авто» провели мониторинг цен на новые автомобили и пришли к выводу, что автопроизводитель KIA поднял цены на седан Cerato и хэтчбек Ceed во всех комплектация на 20 тысяч рублей.

Теперь базовая комплектация седана Cerato на российском рынке стоит 1, 069 млн рублей. Автомобиль в максимальной комплектации обойдется в 1,379 млн рублей.

Самая доступная версия хэтчбека Ceed с механической коробкой передач обойдется российскому покупателю в 984 тысяч рублей, а максимальная комплектация с «роботом» будет стоить 1,494 млн рублей.

В октябре текущего года KIA уже поднимала цены на обновленные автомобили Ceed на 15 тысяч рублей. Cerato продается в России с 1 октября, поэтому эту будет первое повышение цены для этой модели.