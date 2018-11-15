«Некачественная подделка»: Покрас Лампас прокомментировал ситуацию с автомойкой Black Star

Москва, 15 ноября. Российский художник-каллиграф Покрас Лампас заявил, что лейбл Black Star открыл в Москве автомойку, в оформлении которой использовались его эскизы. При этом художник не давал согласия на использование своих эскизов.

Лампас назвал «грустной» данную ситуацию, отметив, что к настоящему моменту в России начали появляться художники, которые влияют на модные тенденции в искусстве. Однако работы талантливых молодых ребят попросту копируют. По словам художника, несмотря на то, что его работу теперь путают с «некачественной подделкой» он не намерен судиться с Black Star.

«С юридической точки зрения это довольно долгие тяжбы, потому что невозможно скопировать работу художника один в один, всегда будут какие-либо изменения. Можно скопировать общий вид... Эта экспертиза, которая может проводиться очень долго, иногда просто не складывается с моим собственным расписанием», — пояснил Лампас в комментарии RT.

Напомним, 11 ноября основатель лейбла Black Star Тимати открыл автомойку в Москве. Позднее Лампас обвинил Тимати в плагиате. Художник заявил, что ему предлагали разработать дизайн автомойки, однако его это предложение не заинтересовало.