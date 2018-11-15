«Крутить вентиль я не буду»: Порошенко пригрозил увольнением чиновникам замерзающего города

Киев, 15 ноября. Президент Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы чиновники Смелы в течение нескольких часов решили проблему отсутствия отопления в городе и доложили о результатах.

В противном случае, отмечает глава государства, Верховная рада может назначить досрочные выборы, сменив мэра и депутатов Смелы.

При этом Порошенко добавил, что он, как президент, не должен заниматься вопросами обеспечения газом, однако не может игнорировать «издевательство» над замерзающим городом.

«Если депутаты или городской голова на сегодня не могут принять решение, я хочу подчеркнуть, что крутить вентиль не дело президента. Я этим не занимался и заниматься не буду. Но как глава государства я ни в коем случае не дам нарушать права граждан», – подчеркнул он.

Политик также призвал Национальный антикоррупционный комитет и правоохранительные органы разобраться, почему жителям Смелы в середине ноября отключили отопление.

Ранее сообщалось, что украинские власти перебросили в Смелу дополнительные наряды полиции из-за «газового бунта», который устроили местные жители, оставшиеся без тепла. Горожане в знак протеста жгли покрышки возле офиса компании «Черкассыгаз». Причиной задержки отопительного периода стало решение «Нафтогаза» прекратить поставки газа из-за долгов украинских распределительных предприятий.

Отметим, что аналогичная ситуация сложилась в Кривом Роге (Днепропетровская область) и Херсоне. В среду мэр Смелы Алексей Цыбко предупредил украинские власти о бунте, который могут устроить замерзающие соотечественники. После этого правительство Украины запретило «Нафтогазу» отключать газ теплоснабжающим компаниям в период отопительного сезона.