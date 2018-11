Индия наращивает военно-морскую мощь с подводной лодкой «Арихант»

В конце последнего десятилетия XX века, когда некогда могущественный Советский Союз уже распался на 15 стран, из 157 военно-морских держав только у пяти стран были атомные суда. Это Китай, Франция, Россия, Великобритания и Соединенные Штаты.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи With INS Arihant, India rises under the sea (Индия наращивает свою морскую мощь с подводной лодкой «Арихант»), опубликованной порталом The Asian Age.

Имея 25 атомных стратегических подводных ракетоносцев (еще шесть в планах) и 83 атомных ударных подводных лодки, ВМС США были на вершине списка, за ними шел Королевский военно-морской флот, состоящий из восьми атомных стратегических подводных ракетоносцев типа «Вэнгард» и «Резолюшн» и 13 атомных ударных субмарин. Франция обладала пятью атомными турбоэлектрическими ракетными подлодками «Энфлексибль» и пятью атомоходами типа «Рюби». Китайская армия имела одну баллистическую подлодку типа «Ся» и 5 ударных подлодок типа «Хань».

Но что делал в море флот пятой «новоявленной» России? Удивительно, но даже после распада СССР хребет подводного флота не был утрачен и по-прежнему выглядел грозно, несмотря на то, что значительно сократился. У Москвы было более 175 атомных подводных лодок различных типов, и хотя многие из них были списаны из-за проблем с финансированием, даже половина из этих 175 субмарин представляла серьезную угрозу для Запада.

Теперь перенесемся из 90-х годов в XXI век. Элитный клуб пяти стал клубом шести после того, как к нему присоединилась Индия. Хотя первый проект индийских атомных стратегических подводных лодок «Арихант» не участвовал в Международной военно-морской выставке International Fleet Review в Вишакхапатнаме в феврале 2016 года, это было вполне ожидаемо, учитывая, что в то время лодка проходила интенсивные испытания, необходимые для любой подлодки, которая станет головным кораблем нового проекта. Между тем вторая подлодка этого типа, «Архидаман», сейчас тоже проходит испытания и, как ожидается, будет принята на вооружение в ближайшее время. И это большой успех для Индии. Особенно после того, с чем пришлось столкнуться индийскому флоту после распада Советского Союза в 1991 году.

Запад, безусловно, всегда хотел, чтобы Индия сократила свою «зависимость» от военно-промышленного комплекса Москвы. Однако именно советская атомная подводная лодка проекта 670 «Скат» 80-х годов легла в основу индийской АПЛ. Индийский флот эксплуатировал ее почти десять лет, прежде чем набраться опыта для создания собственной атомной подводной лодки. Сегодняшний «Арихант», несомненно, является продуктом коллективного мыслительного процесса и видения морских инженеров восходящей Индии.

АПЛ «Арихант», сама по себе, не конец, а начало морской мощи индийского государства. Ей предстоит работать в очень сложной обстановке, учитывая нынешние неспокойные времена. Кроме того, «Арихант» неизбежно столкнется с суровой реальностью синдрома «единственной лодки». Как говорят эксперты, чтобы одна и та же ПЛ была на постоянном патрулировании, требуется как минимум три, а в идеале пять таких лодок. Поэтому неудивительно, что остальные пять членов «клуба шести» постоянно совершенствуют и укрепляют свой потенциал в этой сфере. Было время, когда в Королевском флоте в течение пяти лет не было ни одного авианосца, но атомные подводные лодки были всегда. Сегодня Великобритания имеет на вооружении 11 атомных лодок и планирует приобрести еще восемь. ВМС США имеют 68 АПЛ различных типов, и ждут еще более 25.

Россия также делает ставку на свои подводные лодки. Ее флот состоит из более чем 70 ПЛ. Как и Великобритания, Россия предпочитает подводные лодки авианосцам из-за присущей им скрытности, которая позволяет осуществлять контроль над морским пространством из глубины моря.

Тем временем в Индийском океане сохраняется напряженность из-за действий ВМС НОАК (Народно-освободительной армии Китая), которые активно разрабатывают и развертывают оружие ядерного сдерживания морского базирования. Согласно ежегодному отчету министерства обороны США за 2017 год о китайской военной мощи, ВМС НОАК ввели в эксплуатацию четыре атомных подводных крейсера стратегического назначения Type 094, а пятая, с модифицированной структурой корпуса, обозначенная как 094A, находится на стадии строительства.

Следует отметить, что Китай развернул в море баллистические ракеты JL-2, которые, по оценкам, имеют дальность свыше 7000 км и могут нести ядерную боеголовку. В докладе США также говорится, что четыре судна Type 094, состоящие на вооружении армии Китая, могут перевозить до 12 ракет JL-2. Таким образом, для Индии, которая соседствует с Китаем, «Арихант» — это не выбор, а необходимость, и ее путь в подводной обороне только начинается.