Совбез продлил мандат миссии ООН в ЦАР на месяц

Москва, 15 ноября. Совбез ООН продлил мандат миссии организации в Центральноафриканской Республике на месяц. Как сообщил на заседании первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский​​​, РФ поддержала «техническое» продление мандата.

Члены Совбеза ООН пришли к выводу, что постпредство Франции не учло некоторые аспекты ситуации в ЦАР. Полянский​​​ выразил надежду, что французская сторона придет к пониманию того, что в стране найдется работа для всех, кто хочет помочь ей встать на ноги.

«Тем более, что французская сторона и наши западные партнеры в целом не раз говорили нам: ЦАР – не поле для соперничества, а площадка для совместного поиска решений по выводу этого государства из кризиса. Теперь нужно подтвердить этот тезис делами, отбросить исторические комплексы, эгоизм и узконациональные интересы», — заявил Полянский​​​.

Напомним, что ЦАР работают в том числе российские военные и гражданские инструкторы, о чем было оповещено мировое сообщество. Россияне находятся в африканской стране легитимно и прикладывают значительные усилия, чтобы помочь властям реформировать сектор безопасности. Как подчеркивали в МИД РФ, Россия оказала ЦАР военно-техническую помощь, после того как президент республики Фостен-Аршанж Туадера обратился к Москве с просьбой об укреплении национальных вооруженных сил и органов безопасности.