Реакции на сквер Немцова не ждите: «Гоблин» Пучков сравнил Киевсовет с котом, которому делать нечего

Рядом с посольством России в Киеве появился сквер Бориса Немцова. Решение о присвоении имени российского оппозиционного политика скверу на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта приняли киевские депутаты, а инициатива об этом исходила от мэра города Виталия Кличко.

За переименование сквера у российского посольства в Киеве проголосовали 69 из 87 депутатов Киевского городского совета при необходимом минимуме в 61 голос. Об этом сообщил в своем Twitter журналист Антон Наумлюк.

По итогам голосования Киеврады в Киеве у посольства РФ появится сквер имени Бориса Немцова.



За - 69

Против - 0

Воздержались - 0

Не голосовали - 18

Всего: 87 — Антон Наумлюк (@antony_mon) 15 ноября 2018 г.

Комментируя эту новость Федеральному агентству новостей, переводчик и видеоблогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Goblin («Гоблин»), отметил бессмысленность действий киевских властей и предложил психиатрам их обследовать.

«Деятельность практически всего руководства Украины, на мой взгляд, должна быть предметом исследования психиатров. Материала хватит для защиты докторских диссертаций», — заметил Дмитрий Пучков.

По его мнению, переименование сквера у посольства России в Киеве в честь Бориса Немцова — это очередная безуспешная попытка задеть Россию.

«Называйте вы свои скверы и улицы, как вам угодно. Да хоть сквер Дудаева (Джохар Дудаев — лидер чеченских боевиков, в 1990-х возглавивший движение за отделение Чечни от России. — Прим. ФАН). Реакции Москвы на сквер Немцова не ждите. И так с вами все понятно», — заявил популярный российский блогер.

«Гоблин» Пучков подчеркнул, что киевские депутаты занимаются «такой ерундой» вместо того, чтобы решать реальные проблемы жителей города.