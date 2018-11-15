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Реакции на сквер Немцова не ждите: «Гоблин» Пучков сравнил Киевсовет с котом, которому делать нечего

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Реакции на сквер Немцова не ждите: «Гоблин» Пучков сравнил Киевсовет с котом, которому делать нечего

Рядом с посольством России в Киеве появился сквер Бориса Немцова. Решение о присвоении имени российского оппозиционного политика скверу на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта приняли киевские депутаты, а инициатива об этом исходила от мэра города Виталия Кличко.

За переименование сквера у российского посольства в Киеве проголосовали 69 из 87 депутатов Киевского городского совета при необходимом минимуме в 61 голос. Об этом сообщил в своем Twitter журналист Антон Наумлюк.

Комментируя эту новость Федеральному агентству новостей, переводчик и видеоблогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом GoblinГоблин»), отметил бессмысленность действий киевских властей и предложил психиатрам их обследовать.

«Деятельность практически всего руководства Украины, на мой взгляд, должна быть предметом исследования психиатров. Материала хватит для защиты докторских диссертаций», — заметил Дмитрий Пучков.

По его мнению, переименование сквера у посольства России в Киеве в честь Бориса Немцова — это очередная безуспешная попытка задеть Россию.

«Называйте вы свои скверы и улицы, как вам угодно. Да хоть сквер Дудаева (Джохар Дудаев — лидер чеченских боевиков, в 1990-х возглавивший движение за отделение Чечни от России. — Прим. ФАН). Реакции Москвы на сквер Немцова не ждите. И так с вами все понятно», — заявил популярный российский блогер.

«Гоблин» Пучков подчеркнул, что киевские депутаты занимаются «такой ерундой» вместо того, чтобы решать реальные проблемы жителей города.

«Вместо того, чтобы давать горячую воду и отопление в квартиры украинцев, которые мерзнут, беснуются, устраивают очередные майданы и жгут покрышки, они там скверы переименовывают. Видимо, больше нечем заняться. Вот когда коту делать нечего, он занимается вопросами личной кошачьей гигиены. А эти скверы называют», — заключил собеседник ФАН.

Автор: Марина Степанова
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