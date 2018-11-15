Реакции на сквер Немцова не ждите: «Гоблин» Пучков сравнил Киевсовет с котом, которому делать нечего
Рядом с посольством России в Киеве появился сквер Бориса Немцова. Решение о присвоении имени российского оппозиционного политика скверу на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта приняли киевские депутаты, а инициатива об этом исходила от мэра города Виталия Кличко.
За переименование сквера у российского посольства в Киеве проголосовали 69 из 87 депутатов Киевского городского совета при необходимом минимуме в 61 голос. Об этом сообщил в своем Twitter журналист Антон Наумлюк.
По итогам голосования Киеврады в Киеве у посольства РФ появится сквер имени Бориса Немцова.— Антон Наумлюк (@antony_mon) 15 ноября 2018 г.
За - 69
Против - 0
Воздержались - 0
Не голосовали - 18
Всего: 87
Комментируя эту новость Федеральному агентству новостей, переводчик и видеоблогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Goblin («Гоблин»), отметил бессмысленность действий киевских властей и предложил психиатрам их обследовать.
«Деятельность практически всего руководства Украины, на мой взгляд, должна быть предметом исследования психиатров. Материала хватит для защиты докторских диссертаций», — заметил Дмитрий Пучков.
По его мнению, переименование сквера у посольства России в Киеве в честь Бориса Немцова — это очередная безуспешная попытка задеть Россию.
«Называйте вы свои скверы и улицы, как вам угодно. Да хоть сквер Дудаева (Джохар Дудаев — лидер чеченских боевиков, в 1990-х возглавивший движение за отделение Чечни от России. — Прим. ФАН). Реакции Москвы на сквер Немцова не ждите. И так с вами все понятно», — заявил популярный российский блогер.
«Гоблин» Пучков подчеркнул, что киевские депутаты занимаются «такой ерундой» вместо того, чтобы решать реальные проблемы жителей города.
«Вместо того, чтобы давать горячую воду и отопление в квартиры украинцев, которые мерзнут, беснуются, устраивают очередные майданы и жгут покрышки, они там скверы переименовывают. Видимо, больше нечем заняться. Вот когда коту делать нечего, он занимается вопросами личной кошачьей гигиены. А эти скверы называют», — заключил собеседник ФАН.