«Отдал шоу Путину»: американские СМИ назвали невиданным просчетом отказ Трампа посетить саммит АСЕАН

Вашингтон, 15 ноября. Президент США впервые с 2013 года пропустил саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, который прошел в Сингапуре. Американские СМИ осудили решение Дональда Трампа пропустить саммит, ведь ключевой фигурой международной встречи стал президент России Владимир Путин.

«Вот иллюстрация того, как решение Трампа пропустить саммит и стать первым президентом, который с 2013 года сделал это — резко снизило престиж США», — пишет агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что в прошлом году Трамп «украл шоу» благодаря долгому рукопожатию с лидером Филиппин Родриго Дутерте. В этот же раз Дутерте призвал Вашингтон прекратить военные действия в Южно-Китайском море.

«Россия и Китай займут центральное место из-за отсутствия Трампа», — пишет газета Washington Post, называя отсутствие Трампа «невиданным просчетом» Белого дома.

О негативных для США последствиях из-за решения Трампа пропустить саммит заявил заместитель директора Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Брайан Хардинг. По его словам, отсутствие Трампа может изменить стратегическую расстановку сил в регионе, сообщает телеканал «360». Своим отсутствием Трамп отдал все шоу Путину и подверг опасности положение США в мире.

Напомним, в ходе саммита в Сингапуре российский лидер Владимир Путин заявил о том, что если Европа хочет избавиться от наплава мигрантов, ей необходимо помогать сирийскому народу вне зависимости от политических пристрастий. Кроме того, Путин провел встречу с вице-президентом США Пенсом «на ногах».