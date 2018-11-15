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Уголовное дело открыли на Украине из-за передачи сооружений Почаевской лавры УПЦ

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Уголовное дело открыли на Украине из-за передачи сооружений Почаевской лавры УПЦ

Киев, 15 ноября. Уголовное дело возбуждено на Украине в связи с передачей сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата. Следственное управление Тернопольской области считает, что Виктор Янукович, который в 2008 году занимал пост премьер-министра страны, превысил свои полномочия.

«Управление Национальной полиции расследует уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей по факту злоупотребления полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги, повлекшего тяжкие последствия», — приводит «Укринформ» комментарий полиции.

Отмечается, что речь идет о передаче шести сооружений Почаевской Свято-Успенской лавры УПЦ.

Напомним, монастырь в Почаеве — это крупнейший православный храмовый комплекс на территории Западной Украины. Первое упоминание лавры в летописях датировано серединой XVI века.  

Автор: Федор Веснин
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