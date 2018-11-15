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Эр-Рияд заявил о непричастности наследного принца Саудовской Аравии к убийству Хашукджи

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Эр-Рияд заявил о непричастности наследного принца Саудовской Аравии к убийству Хашукджи

Эр-Рияд, 15 ноября. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что наследный принц Мухаммед бин Салман не причастен к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.

«Его высочество не имеет никакого отношения к этому инциденту», — заявил аль-Джубейр.

Он также добавил, что к настоящему моменту по подозрению в причастности к убийству Хашукджи задержан 21 человек. При этом дела в отношении 11 подозреваемых уже переданы в суд. Генеральная прокуратура Саудовской Аравии потребовала смертной казни в отношении пятерых непосредственных участников убийства.

Напомним, Джамаль Хашукджи являлся обозревателем американской газеты The Washington Post. С 2017 года он проживал на территории США. 2 октября он пропал в Турции после того, как вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее СМИ Саудовской Аравии распространили заявление генпрокуратуры страны, в котором говорилось, что Хашукджи мертв, а причиной его гибели стала ссора с сотрудниками консульства. В свою очередь генеральная прокуратура Турции заявила, что убийство Хашукджи было умышленным, а тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как его задушили в здании генконсульства Саудовской Аравии.

Автор: Артем Никулин
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