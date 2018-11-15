Бюст Хворостовского появится в театре «Геликон-опера» в канун годовщины его смерти

Москва, 15 ноября. Бюст оперного баритона Дмитрия Хворостовского установят в театре «Геликон-опера» в Москве накануне годовщины смерти артиста — 21 ноября. Как сообщили в пресс-службе театра, его автором является скульптор Владимир Усов.

Бронзовый бюст весом 20 кг был создан специально для театра при поддержке Игоря Крутого, Лилии Виноградовой, Павла Астахова, Дмитрия Бертмана и Константина Орбеляна​​​. Церемонию открытия посетят родители выдающегося артиста.

В день открытия памятника в «Геликон-опере» начинается серия оперных спектаклей «Евгений Онегин», первый из которых будет посвящен Хворостовскому.

Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года. В течение долгого времени он лечился от опухоли головного мозга.