Сирия новости 16 ноября 07.00: курды подверглись нападению в Ракке; ИГИЛ перебрасывает подкрепление через границу с Ираком

Сирия, 16 ноября. Курды подверглись нападению в Ракке; ИГИЛ1 перебрасывает подкрепление через границу с Ираком; Турция тренирует боевиков для операции к востоку от Евфрата. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение ИГИЛ на западном берегу Евфрата.

Курды: устроили теракт в Африне.

«Исламское государство»1: перебрасывает подкрепления из Ирака в Сирию.

«Хашд аш-Шааби»: уничтожили 20 боевиков ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Взрывное устройство сработало вблизи блокпоста вооруженной группировки «Файлак аш-Шам» в населенном пункте Мейданки, сообщает Telegram-канал @idlib_55. Взрывом было ранено 4 боевика данного формирования. По неподтвержденным данным, теракт устроили подпольные ячейки курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG).

Напомним, ранее занимаемые курдами территории на северо-западе провинции Алеппо находятся под контролем «Свободной сирийской армии» и вооруженных сил Турции с марта 2018-го года. Намерение США создать на базе «Отрядов народной самообороны» так называемые силы безопасности границы спровоцировало военную операцию турецких войск «Оливковая ветвь», которая была направлена на выдавливание курдских вооруженных формирований из Африна. Однако, потерпев поражения, YPG начали партизанскую операцию против боевиков ССА и турецких военных, которая получила название «Гнев оливок».

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным ближневосточного издания Euphrates Post, террористы «Исламского государства» контролируют не только район от города Хаджин до деревни Багуз Тахтани, но и участок сирийско-иракской границы с обеих сторон протяженностью более 150 километров: от Кусебы и до Угайлат аль-Халиба. Это обстоятельство, а также бездействие курдских вооруженных формирований и международной коалиции позволяет боевикам ИГИЛ перебрасывать на юго-восток Дейр-эз-Зора отряды подкрепления, оружие и боеприпасы из Ирака. Отмечается, что подобное положение дел может привести не только к расширению территорий «Исламского государства» к востоку от Евфрата, но и захвату городов на территории, подконтрольной сирийскому правительству, совместно с группами террористов, действующих в районе пустыни Бадия.

Так, например, источник в социальной сети Twitter @RisboLensky сообщает, что боевики «Исламского государства» попытались атаковать позиции сирийских правительственных войск, расположенные в районе населенного пункта Эд-Дувейр.

Как передает источник в Twitter @TomtheBasedCat, иракские ополченцы «Хашд аш-Шааби» ликвидировало 20 боевиков «Исламского государства» в районе сирийско-иракской границы в районе Багуз-Фокани. Огонь по террористам велся из ракетных систем залпового огня.

Провинция Ракка

Курдские вооруженные формирования, участвующие в оккупации Ракки, продолжают подвергаться нападениям со стороны арабских ополченцев. По информации источника в Telegram @nors2017, «Народное сопротивление восточных районов» в очередной раз атаковало патрульный автомобиль «Демократических сил Сирии». На этот раз инцидент произошел в населенном пункте Джейдет-Мхет. В ходе нападения пострадал один боевик SDF.

Напомним, на оккупированных курдами территориях провинций Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор регулярно проходят массовые протесты местного арабского населения против присутствия «Демократических сил Сирии» и американских войск на этих землях. Некоторые мирные жители вынуждены уходить в ополчения и вести партизанскую войну против курдских вооруженных формирований.

Провинция Хасака

В арабоязычных источниках продолжают ходить слухи о подготовке и скором начале совместной операции турецких войск и «Сирийской свободной армии» против курдских вооруженных формирований к востоку от Евфрата. По неподтвержденным данным из Telegram-канала @hmosyrian, в настоящее время более полутора тысяч боевиков протурецких формирований проходят подготовку в тренировочном лагере в окрестностях населенного пункта Урфа, расположенного на территории Турции всего в 85 километрах от сирийского города Камышлы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)