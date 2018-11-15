Игривый палец, подкравшийся к уху депутата на заседании Госдумы, попал на видео
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Москва, 15 ноября. Депутат Госдумы коснулся пальцем уха коллеги Олега Быкова во время заседания, на котором обсуждался бюджетный кодекс. Инцидент попал на видео, поскольку парламентарии сидели за Натальей Максимовой, которая выступала в тот момент.
Видеозапись была опубликована на YouTube-канале «Бизнес Онлайн». Коллега Быкова дотронулся до его уха и нежно пощекотал его. Засунуть палец в слуховой орган парламентария его коллеге не удалось — депутат отстранился и что-то сказал своему соседу.
Выяснить, кто в Госдуме решил скоротать время на заседании таким образом, не удалось, поскольку, согласно схеме рассадки, Быков сидел на чужом месте, отмечает «ФедералПресс» со ссылкой на телеканал «Дождь».