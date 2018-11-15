Игривый палец, подкравшийся к уху депутата на заседании Госдумы, попал на видео

Москва, 15 ноября. Депутат Госдумы коснулся пальцем уха коллеги Олега Быкова во время заседания, на котором обсуждался бюджетный кодекс. Инцидент попал на видео, поскольку парламентарии сидели за Натальей Максимовой, которая выступала в тот момент.

Видеозапись была опубликована на YouTube-канале «Бизнес Онлайн». Коллега Быкова дотронулся до его уха и нежно пощекотал его. Засунуть палец в слуховой орган парламентария его коллеге не удалось — депутат отстранился и что-то сказал своему соседу.

Выяснить, кто в Госдуме решил скоротать время на заседании таким образом, не удалось, поскольку, согласно схеме рассадки, Быков сидел на чужом месте, отмечает «ФедералПресс» со ссылкой на телеканал «Дождь».