Сирия: 17 человек погибли в Дейр-эз-Зоре из-за авианалета коалиции

Дамаск, 15 ноября. Не менее 17 человек погибли в сирийской деревне Бу-Бадран (провинция Дейр-эз-Зор) в результате авиаудара возглавляемой США коалиции. Об этом сообщает агентство Sana.

«Семнадцать мирных жителей погибли в результате авиаударов авиации международной коалиции по деревне Бу-Бадран на востоке провинции Дейр-эз-Зор», — говорится в сообщении.

Коалиция уже не в первый раз наносит удары по жилым районам в Сирии. Накануне сообщалось, что авиация атаковала населенные пункты Хаджин и Эш-Шаафа в Дейр-эз-Зоре. При этом, как передают СМИ, при обстреле самолеты использовали запрещенные международными конвенциями кассетные бомбы.

В четверг коалиция совершила еще один авианалет, ударив по восточному берегу Евфрата. Согласно предварительным данным, сброшенные на Сирию боеприпасы были начинены белым фосфором, который также считается запрещенным оружием.

Коалиция была создана для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России), однако жертвами авиаударов чаще всего оказываются мирные жители. Отметим также, что коалиция осуществляет военную операцию в Сирии незаконно, поскольку не получала разрешения ни от официального Дамаска, ни от Совбеза ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.