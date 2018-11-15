Россия адресовала демарш МИД Нигерии из-за конфискации паспортов у журналистов

Москва, 15 ноября. Российские власти адресовали демарш министерству иностранных дел Нигерии в связи с решением забрать загранпаспорта у журналистов телеканала RT. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, единственные претензии, которые озвучили нигерийские власти, это неправильно проставленные визы и якобы отсутствующее разрешение на съемку. При этом сами журналисты заявили, что предоставили все необходимые документы.

«Соответствующий демарш был адресован министерству иностранных дел этого государства. Этот вопрос мы держим на постоянном контроле, работают наши консульские представители на месте», — отметила Захарова.

Представитель МИД РФ также добавила, что в случае отсутствия прогресса Москва сделает представление послу африканской республики.

Напомним, что 7 ноября миграционная служба Нигерии забрала паспорта у журналистов RT, которые готовили репортаж на экологическую тему.