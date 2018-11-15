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США ввели санкции против причастных к убийству Хашукджи граждан Саудовской Аравии

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США ввели санкции против причастных к убийству Хашокджи граждан Саудовской Аравии

Вашингтон, 15 ноября. США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии, которые, по данным Вашингтона, причастны к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, осуществленному в здании дипломатического представительства королевства на территории Турции.

Об этом в четверг информирует Reutes, ссылаясь на Управление по контролю над иностранными активами Минфина США. Конкретные имена пока не называются, однако речь, по всей видимости, идет о сотрудниках спецслужб, которые в преддверии визита Хашукджи в саудовское генконсульство специально прилетели в Стамбул из Эр-Рияда.

Напомним, власти Саудовской Аравии в течение трех недель отрицали гибель журналиста, исчезнувшего после посещения консульства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что генпрокурор Саудовской Аравии, который посещал Стамбул после убийства, пытался препятствовать расследованию. 

Автор: Федор Веснин
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