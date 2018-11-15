«Жаль таких людей»: Мединский обвинил худруков российских театров в «нездоровом либерализме»

Москва, 15 ноября. Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что на сцены российских театров проникает ненормативная лексика. Он связал это с «нездоровым либерализмом» художественных руководителей ряда театров.

В четверг Мединский принял участие в мероприятиях Петербургского международного культурного форума.

«Жаль таких людей, которые не могут подобрать слов [и заменить нецензурную лексику], чтобы передать те или иные эмоции», — сказал Мединский.

Министр напомнил, что, в то время как в кино ненормативная лексика не допускается, на сцены театров она проникает. Мединский раскритиковал распространенную позицию о том, что определенные эмоции без использования мата передать проблематично. Мединский назвал использование бранных слов вопрос воспитания.

Отметим, Мединский последовательно выступает против использования мата в искусстве.